В Крыму приговорили к 11 годам колонии украинского политзаключенного

В оккупированном Крыму приговорили крымчанина Ивана Яцкина, которого ранее обвинили по "делу о госизмене". Отбывать наказание его отправили в колонию строгого режима – на 11 лет.

Такое решение 21 мая вынес "Верховный суд" полуострова, подконтрольный России. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Житель республики Иван Яцкин признан виновным в инкриминируемом ему деянии. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. С отбыванием наказания в колонии строгого режима", – заявили в суде.

Яцкина обвинили по ст. 275 уголовного кодекса Российской Федерации. Все заседания по этому делу проходили в закрытом режиме, суд ссылался на имеющуюся в материалах дела государственную тайну. При этом известно, что нынешний приговор в законную силу еще не вступил.

Иван Яцкин – уроженец села Войково Первомайского района. Его задержали и арестовали на полуострове 16 октября 2019 года, а затем этапировали "для следственных действий" в столицу России Москву. Оккупанты утверждают, якобы он собирал в Крыму и передавал спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну в России, а материалы его дела содержат гриф "секретно".

Крымчанин свою вину не признает. Также в Службе безопасности отметили, что Иван Яцкин не сотрудничал с СБУ.

У него есть четверо несовершеннолетних детей, причем самый младший ребенок родился, когда Яцкин уже был в заключении. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

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