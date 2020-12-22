В Крыму практически исчерпали запасы воды, реки и озера не наполняются, – эколог
Российская "власть" временно оккупированного украинского Крыма практически исчерпала запасы питьевой воды, сформированные на полуострове естественными стоками.
Об этом заявил эколог Михаил Яцюк, заместитель директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук (НААН). Его слова передает DW.
По словам эксперта, пока что ситуация с водой в Крыму немного стабилизировалась, что связано с осадками в регионе. Однако, дождей выпало недостаточно, чтобы наполнить источники, отметил Яцюк.
"Северо-Крымский канал не работает, водохранилища не наполняются и уже превратились в деградационные экологические объекты. Из-за глобального потепления не наполняются местные реки и озера, которые формируются стоками", – сказал он.
Эксперт НААН указал, что, по прогнозам синоптиков, в Крыму будет теплая и бесснежная зима, а значит осадки и талый снег не смогут наполнить водоемы на оккупированном полуострове.
Постпред президента в АР Крым Тамила Ташева в свою очередь отметила, что пресной воды для нужд крымчан вполне достаточно, но дефицит возникает через водные потребности российских военных баз и промышленных объектов.
По словам начальницы отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяны Адаменко, пять лет назад на полуострове выпало всего 70% годовой нормы осадков. С тех пор водный баланс в этой зоне не восстанавливается.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На пресс-конференции 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что в оккупированном Россией Крыму якобы достаточно запасов пресной воды. Это вызвало возмущение у жителей полуострова.
Путин также утверждает, что на решение проблемы с водой на полуострове выделяются деньги и РФ не будет на этом экономить.
Тем временем в сети появились фото опустевшего Бахчисарайского водохранилища (Эгиз-Оба). Оно наполнено всего на 2%.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский не исключил, что в оккупированном Крыму может произойти экологическая катастрофа.