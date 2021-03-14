В Крыму показали, как за год высохло Симферопольское водохранилище. Видео и фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
8,6 т.
Масштабы засухи в Крыму

С марта 2020 по март 2021 года одно из крупнейших водохранилищ временно оккупированного Крыма – Симферопольское – практически полностью высохло.

Показательные кадры со сравнением опубликовали на YouTube-канале "Аргументы недели Крым". На них видно, до каких катастрофических масштабов обмелел водоем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Симферопольское водохранилище в марте 2020 и марте 2021 года
Симферопольское водохранилище почти полностью высохло

Жители оккупированного полуострова отметили, что уже на протяжении нескольких месяцев воду из Симферопольского водохранилища, которое полностью обеспечивало город, не забирают, а лишь накапливают на экстренные случаи. Сейчас его запасы составляют 1 млн куб. метров.

Минимальное количество воды в Симферопольском водохранилище опускалось до 7% общего объема. Однако оккупационные "власти" Крыма обеспокоены прогнозом об очередном засушливом лете в 2021 году.

Сейчас Симферопольское водохранилище только накапливает воду для экстренных случаев
Симферопольское водохранилище было одним из крупнейших в Крыму

Напомним, ранее в сети показали последствия высыхания Инкерманского водохранилища. Водоем стал походить на лужу, а по стенкам огромного резервуара заметно, что запасы воды там не пополнялись давно.

Как сообщал OBOZREVATEL, пособники российских оккупантов, называющие себя "властью" Крыма, пригрозили подачей иска против Украины с целью получения "компенсации" за якобы нанесенный водной блокадой ущерб.

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