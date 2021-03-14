В Крыму показали, как за год высохло Симферопольское водохранилище. Видео и фото

С марта 2020 по март 2021 года одно из крупнейших водохранилищ временно оккупированного Крыма – Симферопольское – практически полностью высохло.

Показательные кадры со сравнением опубликовали на YouTube-канале "Аргументы недели Крым". На них видно, до каких катастрофических масштабов обмелел водоем (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Жители оккупированного полуострова отметили, что уже на протяжении нескольких месяцев воду из Симферопольского водохранилища, которое полностью обеспечивало город, не забирают, а лишь накапливают на экстренные случаи. Сейчас его запасы составляют 1 млн куб. метров.

Минимальное количество воды в Симферопольском водохранилище опускалось до 7% общего объема. Однако оккупационные "власти" Крыма обеспокоены прогнозом об очередном засушливом лете в 2021 году.

Напомним, ранее в сети показали последствия высыхания Инкерманского водохранилища. Водоем стал походить на лужу, а по стенкам огромного резервуара заметно, что запасы воды там не пополнялись давно.

Как сообщал OBOZREVATEL, пособники российских оккупантов, называющие себя "властью" Крыма, пригрозили подачей иска против Украины с целью получения "компенсации" за якобы нанесенный водной блокадой ущерб.