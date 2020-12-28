В Крыму похитили журналиста на глазах у семьи – адвокат

В оккупированном Крыму лица, назвавшиеся работниками полиции, фактически похитили корреспондента "Крымской солидарности" Вилена Темерьянова на глазах у его семьи.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в YouTube. Это случилось в поселке Вольный Джанкойского района 28 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Гражданского журналиста принудительно посадили в машину и отвезли в участок полиции в Симферополе, уточнил правозащитник.

Жена Темерьянова Эльмаз рассказала "Крымской солидарности", что ее мужа задержали, когда они собирались ехать к родственникам в Красноперекопск. Никаких документов те, кто задерживал журналиста, не предоставили.

"Говорили, что" все в суде расскажут", в Симферополе. Они заблокировали его с двух сторон, создали ему тупик. Все это происходило в грубой форме, его запихнули в машину и когда водитель уже садился в машину, я снова попросила показать документы, но он не обратил на меня внимания и они поехали", – рассказала Темерьянова.

Журналист 3 ноября 2020 года освещал акцию в поддержку политзаключенных Арсена Абхаирова, Рустема Емирусеинова и Ексендера Абдулганиева – фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир". Тогда его задержали и составили два протокола – якобы за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, а также за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Известно, что суд в тот же день вернул протоколы полицейским.

"Сегодня эти люди, которые представляются работниками полиции, уже пошли просто на похищение, чтобы залатать эти дыры, впихнуть административное дело Вилену и привлечь его как организатора какого-то митинга", – сказал Курбединов.

По данным правозащитного центра "Мемориал" на ноябрь 2020 года, всего в тюрьмах России и временно оккупированного Крыма находится не менее 99 политзаключенных. 76 из них – это крымские татары. 42 заключенных уже получили приговоры по уголовным делам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что участник организации "Хизб ут-Тахрир", которую Россия считает якобы "террористической", отправили в штрафной изолятор несмотря на болезнь.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, у Теймура Абдуллаева были высокая температура, слабость и удушливый кашель. Она сравнила такие действия оккупантов с пытками и бесчеловечным обращением.