В Крыму пограничники ФСБ задержали катер с украинцами. Видео

Российские пограничники в оккупированном Крыму задержали в четырех десятках миль к северо-западу от мыса Прибойный украинское рыбопромысловое судно, экипаж которого якобы незаконно ловил камбалу "в исключительной экономической зоне РФ".

Капитана судна 21 апреля суд оштрафовал на 257 тыс. рублей (более 101 тыс. гривен) и конфисковал сети. Об этом сообщило пропагандистское агентство ТАСС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму заявили, что в ходе проведения контрольных мероприятий пограничники установили двух членов экипажа, граждан Украины.

Отмечается, что их судно ЯОД-2483 имеет порт приписки Очаков. На борту катера якобы были обнаружены "несколько десятков особей камбалы-калкан и ската, свыше пяти тысяч метров сетей с ячеей от 185 до 220 мм".

Судно сопроводили в н. п. Черноморское для составления административных материалов и передачи их в суд.

"21 апреля Черноморский мировой суд Республики Крым признал капитана судна 1987 года рождения виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 257 тыс. рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения (сетей)", – говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что капитану инкриминировали часть 2 статьи 8.17 КоАП РФ "Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале прошлого года оккупанты задержали судно с украинцами в западной части Азовского моря. На борту находились четыре человека, их также обвинили в браконьерстве.