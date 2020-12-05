В Крыму практически высохло одно из главных водохранилищ. Фото

Одно из главных водохранилищ оккупированного Крыма – Аянское – практически пересохло.

Соответствующее фото опубликовала блогер RoksolanaToday&КрымUA на странице в Twitter. Она назвала снимок жутким.

"По информации государственного комитета по водному хозяйству, в сутки сюда поступает всего 2000 куб.м. воды. Расходуется 22 000", – сказано в сообщении.

Ранее оккупанты отчитались, что наполняемость Аянского водохранилища к середине ноября составила до 8% от проектного объема. Об этом сообщил заместитель директора по производству предприятия "Вода Крыма" Игорь Данилович.

Заявлялось, что при проектном объеме 3,9 миллиона там осталось всего лишь 300 тысяч метров кубических воды. Забор из Аянского водохранилища для нужд Симферополя был полностью прекращен.

Фото пересохшего Аянского водохранилища, которые публиковало издание "Крым.Реалии" в начале ноября:

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