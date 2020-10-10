В Крыму пересох самый высокий водопад Украины

В аннексированном Россией Крыму пересох самый большой водопад на полуострове – Учан-Су.

Он является самым высоким в Украине. Высохшие скалы водопада показал Telegram-канал "Подъем" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Водопад Учан-Су, расположенный на одноименной реке, – один из самых высоких в Европе.

Он находится на высоте 390 метров над уровнем моря на южном склоне горы Ай-Петри в шести километрах к северу от оккупированной Ялты. Высота Учан-Су – 98,5 метров.

"Одна из достопримечательностей Крыма сегодня превратилась в каменистую сухую скалу", – сообщили очевидцы.

Источник ролика – Telegram-канал "Подъем":

Отметим, в августе в Крыму пересохли несколько основных рек, среди которых те, которые питали некоторые водохранилища оккупированного полуострова.

Так, 3 августа пересохла река Альма, а 13 августа выше Чернореченского водохранилища – река Черная. 18 августа пересох Бельбек – недалеко от устья, в районе села Фруктового.

29 августа – впервые за историю гидрометеорологических наблюдений – пересох один из притоков Биюк-Карасу, река Тонас.

Как сообщал OBOZREVATEL, водохранилища Симферополя в аннексированном Крыму заполнены всего на 10-12%. Запасов городу хватит на 2–3 месяца при условии соблюдения графика подачи воды, заявил так называемый глава российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк.