В Крыму пенсионерку осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины

Во временно оккупированном Крыму Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии 66-летнюю пенсионерку Галину Довгополую. Ее признали виновной в госизмене – женщина якобы работала на разведку Министерства обороны Украины.

О приговоре сообщило пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах страны-агрессора. Вместе с тем, информатор уточнил, что решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

"Севастопольский городской суд признал Довгополую Галину Павловну виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена). Приговором суда ей назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – сказал представитель оккупантов.

Во время слушаний в суде было заявлено, что Довгополая якобы собирала для Украины разведывательные данные о Черноморском флоте России.

Напомним, жительница Севастополя была задержана в ноябре 2019 года. После этого ее арестовали и этапировали в московское СИЗО Лефортово. Сторона обвинения просила для нее тюремного срока 12-15 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты трижды продлевали меру пресечения в виде содержания под стражей Довгополой. Они утверждали, что женщина якобы была завербована украинскими спецслужбами.