В Крыму сняли карантин, чтобы отметить годовщину оккупации

В оккупированном Крыму временно сняли карантинные ограничения, чтобы отпраздновать седьмую годовщину псевдореферендума аннексии полуострова.

Соответствующий "указ" издал "глава" Крыма Сергей Аксенов, указав ввести "режим повышенной готовности".

Оккупант своим "указом" разрешил провести ряд мероприятий, среди которых выступление российского мотоклуба "Ночные волки". Также на "празднике" будет смотр кадетских корпусов и отрядов "Юнармии".

Кроме того, оккупанты во время пандемии COVID-19 разрешили народные гуляния, концерты и прочее.

Отметим, что на аннексированном полуострове были запрещены все развлекательные и другие публичные мероприятия за исключением профессиональных спортивных соревнований без зрителей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что крымчане рассказали, как Россия провалила борьбу с COVID-19.