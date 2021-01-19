В Крыму оккупанты приступили к уничтожению уникальной бухты. Фото и видео

В оккупированном Россией Крыму начали активно вести строительство в уникальной бухте Капсель, которая является памятником природы.

Она расположена между Судаком и мысом Меганом. В сети также появились кадры со строительной техникой (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Как отмечают "Крым.Реалии", бухта входит в охранную зону памятника природы "Мыс Меганом", однако в 2019 году по решению оккупационной власти Судака часть территории заповедника утратила охранный статус.

Там, пишет издание, планируют построить резиденцию молодежного форума "Таврида". На месте прокладывают дороги и устанавливают забор.

Жители Крыма возмущены этим и считают, что все закончится обычной застройкой.

Как выглядела бухта еще в декабре 2020 года:

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продали на аукционе самое старое и крупнейшее винное предприятие Крыма – "Массандра".Его купила компания "Южный проект", связанная с бизнесменом Юрием Ковальчуком, входящего в круг приближенных к Владимиру Путину.