В Крыму незаконно приговорили к заключению похищенного ФСБ воина ВСУ

Так называемый "Джанкойский районный суд", подконтрольный российской оккупационной "власти" Крыма, незаконно лишил свободы на 3,5 года воина Вооруженных сил Украины Евгения Добринского. Он был дерзко похищен оккупантами весной 2020 года.

Как сообщила на своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, он будет отбывать "наказание" в исправительной колонии общего режима. Защитнику Украины безосновательно инкриминировали незаконное пересечение "границы" Российской Федерации и контрабанду наркотических средств.

"Осуждаю действия подконтрольного оккупационной "власти" "суда", ведь уголовное производство является сфабрикованным. Доказательства, предоставленные "суду" стороной защиты во время судебных заседаний, свидетельствуют о невиновности украинского военнослужащего", – подчеркнула Денисова.

Она добавила, что преследование украинских граждан за выполнение конституционного долга по защите независимости и территориальной целостности Украины является недопустимым.

"Осуждаю действия оккупационной "власти", которая продолжает нарушать международные договоры и нормы международного права. Призываю представителей международного сообщества продолжать давление на РФ, чтобы остановить незаконные преследования и судилища над гражданами Украины и освободить всех узников Кремля", – обратилась к союзникам Украины омбудсвумен.

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