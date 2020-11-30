В Крыму не хватает лекарств и врачей, ситуация с COVID-19 сложная, – Чийгоз

В оккупированном Крыму сложилась сложная ситуация с коронавирусом. Не хватает лекарств и врачей, а люди вынуждены скрывать свою болезнь.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз. "Меджлис уже обратился к международным институтам за помощью, но для Путина жизни человека ничего не стоят, а мы, Украина, сейчас ограничены в своих возможностях", – признал он.

"Когда в семье появляется больной коронавирусом, это скрывается, потому что приставы и врачи пытаются разделить семьи. Мать не знает, что с другими членами семьи, отец не знает, где ребенок и так далее", – сообщил Чийгоз. Он добавил, что по этой причине заболевание коронавирусом часто приводит к тяжелым последствиям или даже к смерти.

Заместитель председателя Меджлиса рассказал, что проблемы возникают и на "блокпостах" на административной границе с Крымом, когда лекарства пытаются передать с материковой части Украины. "На "границе" шманают и пропускают очень ограниченное количество лекарств", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины допустили, что на административной границе с Крымом могут быть размещены лагеря для больных коронавирусом.