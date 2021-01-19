Оккупанты Крыма начали готовить детей в "боевики отряда Путина", – офицер ВСУ

Во временно оккупированном Крыму россияне продолжают распространять пропаганду на детей и воспитывать их в духе милитаризма.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил блогер, офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Он показал новые фото несовершеннолетних в военной форме и с оружием в руках.

По словам украинского военного, полуостров "уже превратился в лагерь по подготовке будущих боевых отрядов Путина".

"Если вы думаете, что все крымские дети в выходные катались на санках и лепили снеговиков, то вы ошибаетесь!" – написал Штефан.

Он показал фото из оккупированной РФ Евпатории. На них видно, что подростков и маленьких детей одели в форму с российской символикой, а также вручили им макеты автоматов.

На других снимках, сделанных в Севастополе, запечатлена группа девочек в форме.

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