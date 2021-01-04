В Крыму мужчина задушил маленькую дочь крестиком из-за громкого плача

Во временно оккупированном Россией Крыму 23-летний мужчина сознался в убийстве собственной 1,5-годовалой дочери. Он задушил ее ленточкой от крестика из-за громкого плача.

Как пишет Интерфакс, трагедия произошла 3 января в Бахчисарае. Изначально признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили, однако судмедэксперты установили, что малышка погибла из-за удушения.

Примечательно, что сначала подозреваемый озвучил ложную версию о том, что его дочь якобы отравилась угарным газом, поскольку в доме была неисправная печка. Свою жену он заставил подтвердить эту версию, пригрозив расправой.

Однако позже на допросе мужчина все же рассказал, как все произошло на самом деле. Кроме того, выяснилось, что он постоянно выпивал, избивал своих детей и супругу.

В день трагедии подозреваемый также избил дочь и поставил в угол. Чтобы заставить ее прекратить громко плакать, он схватился за ленточку, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее. После таких признаний злоумышленника задержали.

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