В Крыму местные жители начали войну с российским бизнесменом, осушающим озеро. Видео

В оккупированном Россией украинском Крыму жители села Грушевка недалеко от Судака обеспокоены выкачкой воды из местного озера Межа. Они утверждают, что воду из него берет предприятие "Грушевские сады" для орошения своих угодий. Владеют этой организацией трое бизнесменов из РФ.

Люди жалуются на то, что из-за забора воды из озера и засухи ее уровень упал на полтора метра. По словам рыбаков, сейчас наибольшая глубина водоема составляет всего четыре метра, хотя ранее достигала 14, передает "Крым. Реалии" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупационные "власти" полуострова пока не отреагировали на недовольства жителей Грушевки. Вместе с тем, в село приезжал депутат "российского парламента Крыма" Илья Донченко. Он заявил, что в Крыму довольно сложная ситуация с водой и если ничего не предпринимать, последствия могут быть необратимыми.

"Водой озеро не пополняется. И если такими варварскими способами продолжится добыча из этого озера, то, наверное, с карты Крыма исчезнет очередной водоем. Я считаю, что в данной ситуации с водой, которая сложилась в Крыму, у нас должен быть наложен мораторий на подобную добычу воды", – сказал Донченко.

Местные жители признают, что они и сами берут воду из озера Межа, однако, утверждают они, не в таких больших объемах, как это делают при помощи насоса.

"У нас огородики малюсенькие. Раз у нас есть земля – значит мы что-то сажаем, чтобы что-то иметь. У всех минимальная пенсия, есть люди, которые вообще не работают и надеются на этот огород. Мы не продаем это, а сажаем для себя", – рассказали селяне.

При этом "Грушевские сады" также официально не комментировали происходящее. Предприятие зарегистрировано в селе с 2015 года. Двое его владельцев – предприниматели Михаил Рыженков и Борис Калашников – непубличные люди.

Про третьего же, Максима Куличенко, известно больше. Он является одним из самых богатых депутатов Новокузнецкого городского совета. В прошлом году, по данным российских СМИ, доход Куличенко составил 28,2 млн рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, горное озеро Панагия, которое известно как "изумрудное" и расположено в селе Зеленогорье оккупированного Крыма, обмелело и на сегодняшний день от него осталась только "лужа".