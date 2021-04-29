В Крыму легковушка на полной скорости врезалась в скорую помощь. Видео столкновения
1 минута
Во временно оккупированном Россией Крыму произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автомобиля скорой помощи.
Кадры момента столкновения опубликовал Telegram-канал Mash. В результате аварии погиб водитель "Ауди", а троих медиков госпитализировали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что скорая двигалась по встречной полосе на вызов на Южнобережном шоссе. Легковушка не уступила ей дорогу.
Водитель и врач бригады медиков находятся в тяжелом состоянии, им прооперируют. Женщина-фельдшер пострадала меньше всех.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе произошло ДТП с участием бронетранспортера и грузовой "Газели".
Тогда от удара автомобиль смяло почти вдвое, однако обошлось без пострадавших.