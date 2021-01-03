В Крыму избили дочь и жену узника Кремля

В оккупированном Крыму совершено нападение на дочь и жену узника Кремля Олега Приходько.

Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Неизвестные жестоко избили женщин возле их дома.

Политик потребовал официальной реакции от украинской власти.

Тягнибок напомнил, что Приходько является коренным крымчанином. До оккупации Россией полустрова он возглавлял Сакскую городскую организацию ВО "Свобода". После вторжения РФ не смог оставить Крым из-за состояния здоровья родных.

В октябре 2019 московские спецслужбы совместно с представителями местной оккупационной "админстрации" похитили и посадили Приходько.

"Только за то, что был свободовцем, держал дома свободовский флаг, портреты Бандеры и Шухевича. В апреле 2020 года Олега вывезли на территорию РФ – в Ростовский СИЗО №1, где поместили в одиночную камеру "смертников". Сегодня у собрата значительные проблемы со здоровьем. Почти исчез слух, ослабло зрение, обострились хронические болезни. Между тем путинские прокуроры требуют посадить его на 11 лет в колонии строгого режима за "терроризм", – написал Тягнибок.

Он также напомнил, что требовал открыть уголовное производство по факту похищения Приходько и направить обращение от президента в ООН с требованием безотлагательно признать его заложником международной террористической группировки.

"Государственная власть бросила Олега на произвол судьбы. Собрата не вносят ни в списки на обмен, ни в списки, чьим семьям из бюджета государства предусматривается финансовая помощь. Фактически единственный, кто сейчас занимается защитой Олега – нанятый нами адвокат", – отметил Тягнибок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Приходько задержали в городе Саки 10 октября 2019 года. В его деле нашли много совпадений с бывшим политзаключенным, режиссером Олегом Сенцовым, который несколько лет незаконно удерживался Россией.