В Крыму и на границе с Украиной заметили скопление российской артиллерии и техники. Видео и фото

На территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону были замечены огромные колонны российской военной техники и артиллерии.

Соответствующие кадры появились на различных российских Telegram-каналах. Некоторыми из них поделился и украинский "Новини Збройних сил". На роликах видно, что по Крымскому мосту перебрасывают 2С19 "Мста-С" – российские 152-мм дивизионные самоходные гаубицы и бронетехнику (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Помимо Керчи, колонну военной техники страны-агрессора заметили и на шоссе к Симферополю.

"Колонна продвинулась вглубь полуострова. Далее будем наблюдать и информировать", – написали защитники Украины.

Тем временем, по направлению к Ростову-на-Дону железной дорогой также двигались составы с тяжелым вооружением.

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия нарастила количество войск у границ Украины, а также на территории временно оккупированного Крыма и отдельных районов в Донецкой и Луганской областях.

По его словам, там содержится 28 батальонных тактических групп противника. Их дислоцировали в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и на территории украинского полуострова.

В то же время он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский в состоянии отдать приказ о наступлении на Донбассе, но это может грозить огромными человеческими потерями среди гражданского населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Хомчака, сейчас угроза наступления российских войск против Украины со стороны белорусской границы маловероятна. Страна-агрессор якобы не сможет удерживать новые территории в случае их захвата.