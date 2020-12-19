В Крыму хотят забрать остатки воды для военных. Появилось доказательство

Оккупационные так называемые власти Крыма нашли новый источник воды на полуострове и в кратчайшие сроки собираются построить там новый водозабор. В частности, на реке Бельбек в Севастополе.

Не поддерживающие оккупантов крымчане считают, что такая спешка в сооружении этого объекта может привести к другим проблемам с водоснабжением для них. Кадры со стройки 19 декабря были опубликованы местными жителями в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, что строительство водозаборных сооружений проходит на части реки между севастопольскими селами Дальнее и Верхнесадовое. На объекте работают строительные подразделения Министерства обороны Российской Федерации.

Строительство нового водозабора в Крыму Скриншот с видео

На кадрах видно, что там уже произвели выемку земли под котлован будущего водозабора. Очевидно, уже установлены и трубы.

При этом блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter отметил, что строительством нового водозабора оккупанты попросту хотят "отобрать воду для ихтамнетов".

Строительство водозабора на реке Бельбек в Крыму Скриншот с видео

"МО РФ (Министерство обороны Российской Федерации. – Ред.) готовится отбирать воду у крымчан всей Бельбекской долины и поить своих ихтамнетов. Посмотрите", – говорится в посте с прикрепленным видео.

Пропагандистские ресурсы сообщают, якобы строительство водозабора на реке Бельбек в Севастополе уже завершено наполовину.

Кадры со строительства водозабора в Крыму Скриншот с видео

Скриншот сообщения Twitter RoksolanaToday&Крым

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