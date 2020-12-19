В Крыму хотят забрать остатки воды для военных. Появилось доказательство
Оккупационные так называемые власти Крыма нашли новый источник воды на полуострове и в кратчайшие сроки собираются построить там новый водозабор. В частности, на реке Бельбек в Севастополе.
Не поддерживающие оккупантов крымчане считают, что такая спешка в сооружении этого объекта может привести к другим проблемам с водоснабжением для них. Кадры со стройки 19 декабря были опубликованы местными жителями в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отметим, что строительство водозаборных сооружений проходит на части реки между севастопольскими селами Дальнее и Верхнесадовое. На объекте работают строительные подразделения Министерства обороны Российской Федерации.
На кадрах видно, что там уже произвели выемку земли под котлован будущего водозабора. Очевидно, уже установлены и трубы.
При этом блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter отметил, что строительством нового водозабора оккупанты попросту хотят "отобрать воду для ихтамнетов".
"МО РФ (Министерство обороны Российской Федерации. – Ред.) готовится отбирать воду у крымчан всей Бельбекской долины и поить своих ихтамнетов. Посмотрите", – говорится в посте с прикрепленным видео.
Пропагандистские ресурсы сообщают, якобы строительство водозабора на реке Бельбек в Севастополе уже завершено наполовину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
оккупанты в Крыму взялись за осваивание перекачки воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.
Тем временем на оккупированном Россией полуострове сильно обмелела река Кокозка в селе Аромат Бахчисарайского района.