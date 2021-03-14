В Крыму заявили, что нашли новый способ обеспечить Симферополь водой
В оккупированном Россией Симферополе с понедельника, 15 марта, запустят новые подземные скважины, которые "позволят городу не зависеть от погоды" в вопросе водоснабжения.
Такое заявление в субботу, 13 марта, сделал российский "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии". Оккупант выступил после встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
"В понедельник, при запуске в рабочем режиме новых скважин, 90-92 тысячи [кубометров воды] в сутки мы будем получать из подземных источников. Это нам позволит, в данном случае, Симферополь вывести на независимую от погодных условий систему водоснабжения", – заявил Аксенов.
В то же время он считает, что проблему полуострова точно может решить другой проект – опреснение морской воды.
"При этом уверен, что только опреснение даст гарантированный результат", – сказал "глава" оккупированного Крыма.
Он не уточнил, из каких конкретных источников вода будет поступать в Симферополь.
Напомним, представители оккупационной "власти" Крыма собрались подавать иск против Украины для компенсации якобы нанесенного водной блокадой ущерба.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Ситуация на оккупированном полуострове не улучшается, водохранилища продолжают стремительно мелеть.
В частности, в Симферополе из-за истощения водоемов жители с сентября 2020 получали воду по графику – по три часа утром и вечером.
В начале декабря 2020 стало известно, что почти полностью пересохло одно из главных водохранилищ Крыма – Аянское.
Мелеют и водоемы полуострова. В частности, озеро в селе Зеленогорье, которое ранее называлось Арпат.
Журналисты опубликовали карту водохранилищ Крыма, которые пострадали от нехватки воды.