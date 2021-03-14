В Крыму заявили, что нашли новый способ обеспечить Симферополь водой

В оккупированном Россией Симферополе с понедельника, 15 марта, запустят новые подземные скважины, которые "позволят городу не зависеть от погоды" в вопросе водоснабжения.

Такое заявление в субботу, 13 марта, сделал российский "глава" Крыма Сергей Аксенов, передает "Крым.Реалии". Оккупант выступил после встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

"В понедельник, при запуске в рабочем режиме новых скважин, 90-92 тысячи [кубометров воды] в сутки мы будем получать из подземных источников. Это нам позволит, в данном случае, Симферополь вывести на независимую от погодных условий систему водоснабжения", – заявил Аксенов.

В то же время он считает, что проблему полуострова точно может решить другой проект – опреснение морской воды.

"При этом уверен, что только опреснение даст гарантированный результат", – сказал "глава" оккупированного Крыма.

Он не уточнил, из каких конкретных источников вода будет поступать в Симферополь.

Напомним, представители оккупационной "власти" Крыма собрались подавать иск против Украины для компенсации якобы нанесенного водной блокадой ущерба.

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