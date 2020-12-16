Оккупантов в Крыму предупредили об угрозе экологической катастрофы
В оккупированном Россией украинском Крыму может произойти экологическая катастрофа из-за отсутствия пресной воды или техногенных явлений.
Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский. Напомним, 15 декабря онподал заявления об отставке, но Верховная Рада решила не увольнять министра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Площадь поверхности водоемов [на полуострове] уменьшилась примерно на 10% за прошлый год.
Климатические изменения в Крыму, как снежный ком, будут только углубляться и распространяться, поэтому там возможна экологическая катастрофа и недоброкачественные техногенные явления, которые были, в том числе на "Крымском Титане", – заявил Абрамовский.
Он напомнил, что за события, которые происходят на оккупированной украинской территории, ответственна страна-агрессор – Россия. В то же время Украина отслеживает ситуацию и знает, что происходит в Крыму.
Эти данные, как сказал министр, будут использоваться на встречах в "нормандском" или других переговорных форматах.
Напомним, на заводе "Крымский титан", который находится в Армянске, неоднократно происходили выбросы опасных веществ в воздух. В частности, 19 августа 2020 года – сернистого ангидрида.
Особо тяжелая ситуация там наблюдалась в 2018 году. Оккупационные "власти" даже эвакуировали из накрытого химическим выбросом Армянска детей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее бывший "прокурор" Крыма, депутат Госдумы России Наталья Поклонская заявила о катастрофической ситуации на полуострове. Она признала, что там не осталось пресной воды.
С 14 декабря оккупанты начали подавать артезианскую воду жителям Симферополя и Добровской долины.
Крымчане стали жаловаться на резкий рост цен на продукты, а также отсутствие постоянного водоснабжения. Так, в Симферополе сообщали, что запасов воды осталось примерно на неделю.
О возможности экологического бедствия на захваченном Россией полуострове ранее заявлял экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын.
Больше о том, почему Крым оказался на грани водной катастрофы, читайте в нашем материале по ссылке.