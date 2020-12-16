Оккупантов в Крыму предупредили об угрозе экологической катастрофы

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Крым без воды

В оккупированном Россией украинском Крыму может произойти экологическая катастрофа из-за отсутствия пресной воды или техногенных явлений.

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" высказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский. Напомним, 15 декабря онподал заявления об отставке, но Верховная Рада решила не увольнять министра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Абрамовский

"Площадь поверхности водоемов [на полуострове] уменьшилась примерно на 10% за прошлый год.

Климатические изменения в Крыму, как снежный ком, будут только углубляться и распространяться, поэтому там возможна экологическая катастрофа и недоброкачественные техногенные явления, которые были, в том числе на "Крымском Титане", – заявил Абрамовский.

Он напомнил, что за события, которые происходят на оккупированной украинской территории, ответственна страна-агрессор – Россия. В то же время Украина отслеживает ситуацию и знает, что происходит в Крыму.

Эти данные, как сказал министр, будут использоваться на встречах в "нормандском" или других переговорных форматах.

Напомним, на заводе "Крымский титан", который находится в Армянске, неоднократно происходили выбросы опасных веществ в воздух. В частности, 19 августа 2020 года – сернистого ангидрида.

Особо тяжелая ситуация там наблюдалась в 2018 году. Оккупационные "власти" даже эвакуировали из накрытого химическим выбросом Армянска детей.

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