В Крыму школьники с цветами поклонялись 'великой победе'. Фото

Дети во временно оккупированном Россией Крыму шли к памятникам, где они принимали участие в праздновании "75-летия победы" во Второй мировой войне.

Фото в Twitter опубликовал блогер RoksolanaToday&КрымUA. Снимки были сделаны в разных селах в Бахчисарайском районе полуострова.

"Деды декабря. Смотрится комиксом, конечно. Но это невероятное преступление РФ. Весь это рашен югент в самые горно-лесные, степные и прочие уголки оккупированной территории. Как жаль детей, Крым", – отмечено в публикации.

На снимках показаны школьники, которые с цветами стояли у памятников. При этом на фото видно, что во время пандемии COVID-19 дети не соблюдали дистанцию и не носили маски на лице.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Крыма записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, пожаловавшись на проблемы с землей.