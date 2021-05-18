Оккупанты решили рыть новые водохранилища в Крыму и похвастались, что решили проблему

Оккупированный Россией украинский Крым якобы прошел острую фазу с дефицитом воды для нужд населения, утверждают незаконные "власти". В то же время для нужд Симферополя и Алушты на полуострове построят два новых водохранилища.

С соответствующими заявлениями в понедельник, 17 мая, выступил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов в эфире пропагандистского канала "Миллет". "Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды – два утром, три вечером", – сказал оккупант.

Для нужд Симферополя планируется построить водохранилище объемом 15 млн кубометров, для Алушты – 8 млн кубометров. "Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование", – добавил Аксенов.

Кроме того, по его словам, также изучается вопрос сбора воды, уходящей в Черное море, для нужд Ялты. Для Ялтинского региона оккупанты планируют построить опреснительную установку.

"Ряд притоков в Ялте имеет сезонный характер, только в период полноводья их можно использовать для подачи дополнительного объема воды в Счастливенское и Загорское водохранилища", – заявил Аксенов.

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