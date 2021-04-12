В Крым вместе с эшелоном военной техники перебросили 'псковских десантников'. Фото и видео

На север оккупированного Россией Крыма из Пскова перебросили значительное количество военной техники и десантников.

Об этом свидетельствуют кадры в соцсетях, которые подтвердила исследовательская группа Conflict Intelligence Team. Речь идет о БМД-2, РХМ-5, БТР-Д и БТР-МДМ, которые характерны для десантных воинских частей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Первое видео с военной техникой, снятое в российском Пскове, появилось в TikTok 7 апреля, а второе – на станции Нижнегорская к северо-востоку от Симферополя – появилось на YouTube 10 числа того же месяца. В обоих случаях расследователям удалось подтвердить геолокацию записей.

"Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму — но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия", – сказано в сообщении.

По словам расследователей, количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии. Они подчеркивают, что это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя, напомнив о том, что недавно был зафиксирован комплекс радиоэлектронной борьбы "Инфауна".

"На большей части машин закрашены бортовые номера, однако в данном случае это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую. Благодаря тому, что закрашены они не все, мы можем видеть, что тактические знаки имеют форму равностороннего треугольника вершиной вниз. Подобные знаки в 76-й дивизии используют два полка, из них в Пскове дислоцируется 234-й", – добавили в Conflict Intelligence Team.

(Видео – TikTok legkoi_poxodkoi)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились новые кадры переброски военной техники к границам с Украиной. Также колонну вражеской техники засекли во временно оккупированном Луганске.