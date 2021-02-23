В Кропивницком декана летного вуза поймали на взятках от студентов. Фото

В Кропивницком декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета поймали на взятке.

Как сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины, за взятки декан давал курсантам допуск к полетам.

Следствие установило, что декан вымогал деньги даже успешных курсантов, которые имели высокий рейтинг будущих пилотов. В СБУ отметили, что за допуск он требовал 11,5 тысяч долларов.

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки в 5 тысяч долларов.

На данный момент решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности другого руководства вуза к правонарушению.

Как сообщал OBOZREVATEL, на взятке разоблачили военного прокурора Запорожского гарнизона.