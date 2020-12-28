В Кривом Роге задержали женщину за продажу младенца попрошайкам

В Кривом Роге задержали 39-летнюю местную жительницу, которая продала свою новорожденную дочь для эксплуатации в попрошайничестве.

Женщина передала ребенка за деньги 38-летней киевлянке, обоим теперь грозит до 15 лет тюрьмы. Девочку, которой на этот момент исполнилось больше года, поместили в дом ребенка в Кропивницком, сообщает департамент коммуникаций Нацполиции в Днеропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что к полицейским управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, обратились работники социального центра. Они рассказали о гражданке, которая не имела постоянного места жительства, находилась в тяжелом материальном положении и пыталась оформить документы на социальные выплаты.

Во время проверки правоохранители установили, что беременна жительница Кривого Рога решила избавиться от ребенка и передать его жительнице Киева. Чтобы избежать проблем с законной регистрацией ребенка, она использовала для оформления в роддом анкетные данные своей сообщницы.

"С фальшивым документом беременную доставили в роддом, где 10 мая 2019 она родила девочку. На следующий день женщина покинула медицинское учреждение и по договоренности сразу передала младенца сообщнице, фамилию которой в соответствии с поддельным документом имел ребенок", – говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители опросили много свидетелей, провели судебно-биологические экспертизы и получили доказательства незаконной передачи ребенка. Выяснилось, что родная мать девочки – гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашей страны она проживала без регистрации. Кроме девочки, имеет еще троих детей – 4-х, 10 и 19 лет.

Обоим фигуранткам 23 декабря объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За торговлю ребенком подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье задержали 53-летнюю местную жительницу при попытке продать сына 12 лет для того, чтобы он занимался попрошайничеством.