В Кривом Роге в ДТП столкнулись два авто и автобус: есть жертва. Фото

Утром 25 ноября в Кривом Роге произошла авария с участием Volkswagen Passat, "ВАЗ 2106" и автобуса "Икарус". В результате столкновения один пассажир из легковушки скончался на месте, второй получил серьезные травмы.

ДТП случилась в 6:40 на улице Рудная в Ингулецком районе города. Об этом сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на слова специалиста по работе со СМИ 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что по неизвестным причинам Volkswagen Passat на большой скорости врезался в "ВАЗ 2106", двигающийся с ним в одном направлении, а позже выехал на встречную полосу и ударился в "Икарус".

Подчеркивается, что в автобусе на момент столкновения пассажиров не было. Тяжелые травмы получили двое горожан из легкового авто, один из них – 34-летний пассажир скончался на месте.

"34-летний водитель тоже не мог самостоятельно выбраться из автомобиля. Ему помогали спасатели. От удара у Volkswagen сильно смята левая сторона, разбито заднее стекло и повреждено лобовое. Спасатели вытащили погибшего из автомобиля, его тело направят на судебно-медицинскую экспертизу", – говорится в сообщении.

Пострадавшего пассажира Volkswagen доставили в городскую больницу №17, на карете скорой помощи увезли и 35-летнего пассажира ВАЗа. Причину аварии устанавливают правоохранители.

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