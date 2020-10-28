В Кривом Роге сошли с рельсов 14 вагонов. Фото с места ЧП

В ночь на среду, 28 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области во время движения грузового поезда сошли с рельсов 14 вагонов.

Как сообщает источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, всего в Внаходилось 59 вагонов.

"По предварительным данным авария произошла вследствие разъединения сцепления вагонов. Люди не пострадали", – отмечено в информации.

На данный момент принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Как позже сообщили в ГУ НПУ Днепропетровской области, авария произошла в 04:10.

"Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УКУ", – говорится в информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе грузовой поезд сошел с рельсов, врезался в бетонное ограждение и загорелся.