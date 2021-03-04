В Кривом Роге школьница создала 'группу смерти' и планировала покончить с собой. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области с 21 февраля действовал Telegram-канал, администратор которого давал участникам различные задания, среди которых было нанесение себе увечий. В создании "группы смерти" подозревают 15-летнюю девочку.

На момент создания канала в нем было около 500 человек, но когда автор начал присылать задания нанести себе телесные повреждения, участников осталось всего 13, в основном это были несовершеннолетние. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Днепропетровской области.

Люди наносили себе порезы и отправляли в группу фотоотчет, чтобы получить следующее задание. Их могло приходить более пяти в сутки.

В доме школьницы, которая вероятно является создательницей "группы смерти", провели обыск. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук и планшет.

Предварительно известно, что 4 марта девочка собиралась наложить на себя руки. В полиции открыли уголовное производство по ст. 120 УК Украины – доведение до самоубийства.

Копы проверяют показания школьницы, занимаются поиском куратора и других участников группы.

Напомним, в Закарпатской области вечером 3 марта нашли повешенной 13-летнюю девочку. Трагедия произошла в селе Фанчиково Виноградовского района.

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