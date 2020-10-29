В Кривом Роге пьяный водитель на скорости снес детей на пешеходном переходе. Видео 18+

В Кривом Роге пьяный водитель сбил двоих подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Водитель даже не притормозил перед переходом.

"В очередной раз циничность и самоуверенность водителя в нетрезвом состоянии привели к трагическим последствиям, которые поразили, как рядовых жителей Кривого Рога, так и нашу полицейского семью", – написал Билошицкий.

По его словам, двое подростков переходили дорогу на нерегулируемом перекрестке. Водитель троллейбуса остановился, чтобы пропустить их, однако по соседней полосе двигался Nissan Tiida, который на скорости сбил детей.

Известно, что оба пострадавших госпитализированы с серьезными травмами. Один из них – сын сотрудницы патрульной полиции.

"Еще один нетрезвый водитель из-за безответственных и необдуманных действий которого пострадали дети", – отметил Билошицкий.

Он также пожелал детям выздоровления.

Как писал OBOZREVATEL, в Кропивницком местная жительница за рулем автомобиля Nissan сбила 51-летнюю женщину, которая пересекала дорогу на пешеходном переходе. Потерпевшая погибла на месте аварии.