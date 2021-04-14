В Кривом Роге наказали "минера" дома родителей Зеленского

Мужчина, который сообщил о бомбе в доме родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге, может провести в тюрьме четыре года, если совершит любое преступление в течение испытательного срока – двух лет.

Такой приговор 59-летнему правонарушителю вынес Дзержинский районный суд города. В решении суда отмечается, что мужчина признал свою вину.

Он рассказал, что 15 февраля около 20:30 позвонил в полицию и заявил о минировании квартиры родителей Зеленского. На место сразу выехали взрывотехники, но ничего опасного в квартире не нашли.

Вскоре телефонного террориста арестовали. Все это время он находился в СИЗО и вышел на свободу только после вынесения приговора. Свой поступок он объяснил личной неприязнью к президенту и Верховной Раде, а также маленькой пенсией.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге сообщили о минировании сразу 15 объектов по всему городу, в числе которых дом, в котором проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.