В Кривом Роге 16-летний парень поджег беременную возлюбленную: всплыли новые детали трагедии

В г. Кривой Рог Днепропетровской области в разгар ссоры 16-летний Шандор Долинский облил горючей жидкостью свою гражданскую жену – 21-летнюю Марию Ангарову. Спустя несколько дней она скончалась в реанимации городской больницы вместе со своим нерожденным ребенком – женщина была на 17-й неделе беременности. Сиротами остались двое маленьких детей.

Трагедия потрясла своей жестокостью, но OBOZREVATEL выяснил и другие шокирующие подробности жизни этой необычной семьи. Оказалось, что ранее родные подозреваемого в убийстве пытались всеми силами вернуть влюбившегося подростка домой.

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Трагедия разыгралась 26 мая в одной из квартир многоэтажного дома по ул. Соборности. По предварительной информации, ссора вспыхнула из-за ревности беременной женщины. Мария якобы взяла телефон Шандора, чтобы проверить его переписку в соцсетях и это послужило спусковым крючком. Он облил свою гражданскую жену горючей жидкостью и поджег.

После случившегося парень (17 лет ему исполнится 12 июля) попросил соседей вызвать скорую, мол, Мария обожглась, а затем убежал. Молодую женщину увезли в больницу, а Шандора разыскали и задержали полицейские.

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В больнице OBOZREVATEL рассказали, что шансы выжить у 21-летней Марии были минимальные.

"Она поступила в очень тяжелом состоянии. Около 70% поверхности тела были обожжены, пострадали дыхательные пути, лицо, очень сильно руки – ожоги второй и третьей степени… Врачи сделали все, что могли, но мы не боги", – объяснили медики.

1 июня стало известно, что Мария скончалась в больнице вместе с нерожденным ребенком.

Журналистам OBOZREVATEL удалось найти бабушку Шандора Долинского. По словам женщины, в Кривой Рог они переехали в 2017 году из Донецка. Тогда мальчику было 12 лет. Учился в школе, жил с родными в арендованной квартире и был самым обычным ребенком.

Когда Шандору было 15 лет, он влюбился и сошелся с Марией. Бабушка называет их отношения браком и говорит, что семья парня была категорически против этого.

"Она (Мария – Ред.) гулящая женщина, мать двоих детей, он – несовершеннолетний. До этого никуда не ходил, даже не курил! Она же его "поставила" на наркотики", – утверждает женщина.

Также, по ее словам, она обращалась в районную полицию, чтобы забрать подростка домой и прекратить эти отношения. Выяснить достоверность этой информации нашим журналистам пока не удалось, однако источники OBOZREVATEL в местных правоохранительных органах сообщили, что в октябре 2020 г. в полицию обращался ром, который назвался дядей подростка.

Мужчина сообщил, что в квартире многоэтажки по ул. Соборности 21-летняя мать двух детей совратила его несовершеннолетнего племянника и никуда не выпускает. Мужчина приехал по этому адресу, но дверь ему не открыли, а Мария якобы сыпала угрозами. В полиции уголовное производство не открыли, через два дня дело было списано.

В итоге семья парня сдалась. "Она заманила ребенка в свои сети, но зимой мы приняли их (Шандора и Марию) у себя, в арендуемую нами квартиру. Это даже хозяйка жилья подтвердит. Нянчили восьмимесячного ребенка Марии, кормили... Но женщина не привыкла жить в семье, она хотела жить по своим законам. Потом я однажды увидела, как Шандор вышел из ванной с белыми губами. Это были наркотики. Ребенок менялся на глазах. Стал срываться как собака с цепи", – рассказала бабушка Шандора Долинского.

По ее словам, после переезда в квартиру Марии (по информации OBOZREVATEL, они жили в квартире ее матери, которая сейчас якобы находится в Москве), внук практически не появлялся у своих родственников.

"Я в больницах провела два месяца. После коронавируса ослепла на один глаз. За все время ни она (Мария), ни он (Шандор) не зашли, не поинтересовались – живая я или мертвая", – говорит женщина.

Что произошло в день трагедии, бабушка подозреваемого в жестоком преступлении не знает. Однако соседи пары считают, что это был вопрос времени.

"Ни Мария, ни Шандор не работали, за что жили – мы не знаем. А скандалы происходили постоянно", – рассказал один из соседей.

После смерти Марии Ангаровой сиротами остались двое детей – им 1,3 года и чуть более 5 лет. Как рассказала OBOZREVATEL спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен, старший ребенок живет со своим отцом за пределами Днепропетровской области. "Сейчас с ним пытается связаться ювенальная превенция", – уточнила пресс-секретарь.

По ее словам, годовалого ребенка, который жил с матерью, после произошедшей трагедии сотрудники превенции отвезли в детскую больницу. "Сейчас служба по делам детей занимается определением младшего ребенка в дом малютки", – сообщила Лисонен. Отец ребенка – неизвестен.

Точку в этой трагедии поставит суд. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, Шандору Долинскому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы несмотря на то, что он несовершеннолетний. Под уголовную ответственность за любое преступление подпадают лица от 16 лет, а за особо тяжкие – с 14-ти.