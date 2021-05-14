В Кремле высказались о домашнем аресте Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг ареста народного депутата Украины от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Как сообщает ТАСС, Песков в комментарии журналистам сказал, что руководство РФ лишь хочет быть уверено, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля "с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил".

По его словам, для Владимира Путина Медведчук является одним из украинских политиков, "который, в отличие от многих других, придерживается точки зрения о необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной".

Песков также напомнил, что Путин и Медведчук "знают друг друга, они неоднократно встречались".

"Медведчук не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом он остается украинским политиком", – резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, ранее Песков заявил, что Медведчук не обращался за убежищем или помощью в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 мая Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку, которого подозревают в государственной измене. Его отправили под круглосуточный домашний арест.