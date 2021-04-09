В Кремле похвастались, что Путин "осадил" Меркель и стянул войска к украинской границе "для защиты"

В ответ на призывы канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от наращивания военного присутствия у границ с Украиной президент России Владимир Путин заявил, что РФ вольна передвигать вооруженные силы по стране на свое усмотрение.

Как сказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Украина превращается в "потенциально нестабильный и взрывоопасный регион", передает РИА Новости.

"И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион, конечно, страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", – отметил он.

По словам Пескова, "мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы, и любые подразделения по территории России на наше усмотрение".

Он подчеркнул, что ситуация на линии разграничения на Донбассе чрезвычайно нестабильная.

"Динамика развития ситуации и динамика поведения украинской стороны создает опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Украинская сторона не отвергает полностью силового решения собственной проблемы с юго-востоком Украины", – считает спикер Кремля.

Песков добавил, что в случае возобновления боевых действий и потенциального повторения катастрофы, похожей на югославскую Сребреницу, "все страны, включая Россию, будут принимать участие, чтобы такого не случалось".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе телефонного разговора с Путиным Меркель потребовала, чтобы РФ прекратила наращивать вооружение у восточной границы Украины, говорится в заявлении правительства Германии.

Ранее Песков заявил, что группировка вооруженных сил РФ у границ Украины будет находиться там столько, сколько будет признано целесообразным российским руководством.