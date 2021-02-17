В Кременчуге полицейские поймали за ногу мужчину, выпрыгнувшего с 7-го этажа. Видео

В Кременчуге Полтавской области мужчина попытался выпрыгнуть с балкона седьмого этажа, однако полицейские успели поймать его за ногу и затащить обратно.

Об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Facebook. Ведомство также обнародовало видео инцидента, снятое нагрудной камерой одного из правоохранителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина заявила, что сожитель оскорбляет ее и ссорится.

Как только полицейские вошли в квартиру, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть с балкона седьмого этажа

Сучков практически на лету схватил мужчину за ногу, в это время напарник страховал его. Правоохранители затащили его обратно на балкон и задержали, а затем передали в специализированное медучреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве патрульные полицейские спасли мужчину, который решил спрыгнуть с балкона 14-го этажа, оставив дома четверо малолетних детей.