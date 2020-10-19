В "красном" Харькове устроили бал без масок для студентов из 9 вузов. Фото

В Харькове во время карантинных ограничений провели студенческий бал-маскарад. Полиция открыла уголовное производство по факту возможного нарушения санитарных правил.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ Харьковской области. На данный момент правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия, устанавливают свидетелей и очевидцев преступления, а также возможных пострадавших людей.

"Следователь по этому факту внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет", – отмечено в сообщении.

Бал-маскарад в Харькове

В пресс-службе Харьковского городского совета добавили, что студенческий бал-маскарад прошел 16 октября в гостинице "Харьков-Палас". В мероприятии приняли участие танцевальные команды из девяти вузов города. Также там присутствовал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Люди на мероприятии в с основном были без масок на лице

На фото с мероприятия можно увидеть, что большинство присутствующих были без защитных масок и не придерживались социальной дистанции.

Бал-маскарад в Харькове прошел с возможным нарушением карантина

Участники мероприятия

Участники бала-маскарада

Участники мероприятия не соблюдали меры предосторожности

Напомним, что Харьков из-за COVID-19 оказался в "красной" зоне карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сравнил Харьков и некоторые районы области с Италией из-за вспышки коронавируса.