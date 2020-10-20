В Краматорске будут судить родителей, заморивших двухлетнего ребенка голодом

В Краматорске Донецкой области завершено досудебное расследовании в отношении родителей, которых обвиняют в невыполнении обязанностей за присмотром за ребенком, что привело к его гибели.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, трагедия произошла в марте 2019 года.

Во время досудебного расследование было установлено, что в больницу доставили двухлетнего мальчика, у которого была диагностирована белково-энергетическая недостаточность третьей степени и задержка психомоторного и разговорного развития, которые возникли в результате недостаточного питания.

"Несмотря на требования врачей и социальных работников, родители не обеспечили ребенку необходимое питание и во время ухудшения состояния здоровья к врачам не обратились, что привело к его смерти", – отметили в прокуратуре.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по сути. Родителями грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.

Как сообщал OBOZREVATEL, супружеская пара с российской Камчатки оставила четырехмесячных двойняшек без еды на несколько дней. В результате один ребенок скончался в больнице.