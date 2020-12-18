В Краматорске 13-летний подросток разбился насмерть, прыгнув с седьмого этажа

В Краматорске Донецкой области 13-летний подросток выпрыгнул из недостроенного семиэтажного дома.

Об этом сообщила пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области. Парень погиб от полученных травм.

Правоохранители отметили, что в 22:47 в полицию позвонил местный житель, сообщив, что видел, как кто-то прыгнул из недостроенной многоэтажки по ул. Ульяновской.

Следователи установили, что подросток спрыгнул с верхнего этажа, и предварительно квалифицировали инцидент как самоубийство.

Полиция начала досудебное расследование, в ходе которого установит все обстоятельства трагедии.

Местная прокуратура открыла уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего с пометкой "самоубийство").

По информации издания Новости Краматорска, на улице Ульяновской есть два недостроенных здания. Семиэтажное находится по адресу Ульяновская, 4б.

В свое время дом строился за счет кооператива "Космос-29". Здание, хотя и внесено в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и взято на учет как бесхозное, таковым пока не признано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева с 24 этажа жилого дома по улице Саперно-Слободская, 22 выбросился мужчина. По предварительным данным, он покончил с собой.