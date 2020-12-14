В колонии на Волыни произошло ЧП: один заключенный убит, второй – в реанимации

В учреждении исполнения наказаний в Волынской области 14 декабря произошло убийство.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, ЧП произошло в Маневицкой исправительной колонии. В результате "воспитательных работ", которые устроили представители "высшей касты" заключенных, один мужчина погиб, а второй находится в тяжелом состоянии.

Исправительная колония №42 находится в пгт. Маневичи Волынской области. Там отбывают наказание более тысячи заключенных.

По информации собеседника OBOZREVATEL, это уже третье убийство в исправительных учреждениях Украины за последние три недели.

Руководство органами и учреждениями исполнения наказаний осуществляет Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, ей подчиняются территориальные органы управления в регионах и городах государственного значения. Деятельность ГУИС направляется и координируется Министерством юстиции Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском следственном изоляторе 9 декабря нашли повешенным заключенного. А в законсервированной Прилукской исправительной колонии решили в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 развернуть госпиталь для лечения жителей Черниговской области. При том, что колония отключена от коммуникаций, вторую зиму нет отопления.