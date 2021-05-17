В Кирилловке мужчина устроил стрельбу из ружья: два человека получили тяжелые ранения

В Запорожье задержали днепрянина, который устроил стрельбу в курортной Кирилловке Мелитопольского района. Он во время конфликта тяжело ранил двух мужчин и пытался поспешно выехать за пределы поселка.

События развернулись в ночь на 17 мая. Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, две компании людей в нетрезвом состоянии из-за внезапно возникшего конфликта затеяли драку. Уже после ее завершения злоумышленник вернулся к противникам с ружьем.

Мужчина совершил несколько выстрелов, которыми ранил 18-летнего и 46-летнего жителей Запорожья. У пострадавших огнестрельные ранения брюшной полости, груди, головы. Сейчас за жизнь обоих борются медики.

Злоумышленником оказался 34-летний житель Днепра. Его при попытке поспешного выезда из населенного пункта задержали сотрудники уголовного розыска ГУНП в Запорожской области в полном взаимодействии с коллегами-полицейскими. Сейчас в деле продолжаются следственные действия.

Отметим: в селе Ракитное Запорожской области подросток 2005 года рождения выстрелил себе в рот из газового пистолета. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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