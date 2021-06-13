В Киеве возле заправки нашли обнаженное тело женщины. Видео

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Расследования
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В Киеве возле заправки нашли обнаженное тело женщины. Видео

В субботу вечером, 12 июня, в лесопосадке у киевской трассы на ул. Елены Телиги было обнаружено тело обнаженной женщины. Его нашел мужчина, который приехал на автомобильную заправку поблизости.

Как сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный", на место прибыла полиция и кинологи с собаками, чтобы найти след причастных к смерти женщины. Открыто производство по 115 ст (убийство) Уголовного кодекса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

К месту жуткой находки прибыли наряды Нацполиции.

Так, мужчина, который нашел тело умершей, рассказал, что страшную находку обнаружил случайно, пытаясь скрыться от людских глаз и справить малую нужду.

"Я не знал, что на заправке есть туалет. Пошел в лес, отошел подальше от дороги, чтобы меня не было видно. Вот иду и вижу – лежит голый человек, а вокруг него мухи. Я сразу побежал обратно на АЗС и позвонил на "102", – рассказал полиции свидетель, назвавший себя Анатолием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Польше был найдено тело гражданина Украины. Как выяснили правоохранители, 41-летний мужчина приехал на заработки.

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