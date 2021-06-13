В Киеве возле заправки нашли обнаженное тело женщины. Видео

В субботу вечером, 12 июня, в лесопосадке у киевской трассы на ул. Елены Телиги было обнаружено тело обнаженной женщины. Его нашел мужчина, который приехал на автомобильную заправку поблизости.

Как сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный", на место прибыла полиция и кинологи с собаками, чтобы найти след причастных к смерти женщины. Открыто производство по 115 ст (убийство) Уголовного кодекса (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, мужчина, который нашел тело умершей, рассказал, что страшную находку обнаружил случайно, пытаясь скрыться от людских глаз и справить малую нужду.

"Я не знал, что на заправке есть туалет. Пошел в лес, отошел подальше от дороги, чтобы меня не было видно. Вот иду и вижу – лежит голый человек, а вокруг него мухи. Я сразу побежал обратно на АЗС и позвонил на "102", – рассказал полиции свидетель, назвавший себя Анатолием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Польше был найдено тело гражданина Украины. Как выяснили правоохранители, 41-летний мужчина приехал на заработки.