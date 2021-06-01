В Киеве водители гоняют пьяными, сбивают пешеходов и сваливают вину на жен: подборка ДТП за май

Согласно данным Патрульной полиции Киева, в столице с 1 по 30 мая было зафиксировано почти три тысячи аварий, в 60 из них погибли люди. Также за этот период правоохранители выписали более 1,1 тысячи административных материалов за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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В Оболонском районе Киева 17 мая на проспекте Степана Бандеры при выезде на Северный мост произошла авария с участием Toyota.

Водитель легковушки, двигаясь в сторону Троещины, не заметил, что оборвалась контактная линия троллейбуса. Проезжая мимо, автомобиль зацепился за провода и перевернулся.

После ДТП водитель попытался скрыться, но его догнали и остановили патрульные полицейские. Правоохранители уточнили, что, согласно освидетельствованию, мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Но при этом пытался всех убедить, что автомобилем управляла его супруга.

На киевлянина составили три административных протокола, в том числе за управление транспортным средством без наличия соответствующих документов.

22 мая в Голосеевском районе произошла смертельная авария, погибла 50-летняя женщина: водитель Ford сбил пешехода, а затем скрылся с места происшествия.

Позже сотрудники патрульной полиции его задержали. Согласно результатам освидетельствования, у мужчины было 1,76 промилле алкоголя в крови. Он бессвязно разговаривал и едва ли держался на ногах.

"Мы с друзьями взяли "литру" (водки. – Ред.) на троих, 0,5-0,7", – рассказал задержанный полицейским.

В Соломенском районе Киева на улице Вадима Гетьмана произошло ДТП с участием Chevrolet и элитного Ford Mustang.

Водитель, двигаясь в сторону Чоколовского бульвара, совершал маневр обгона, но не справился с управлением и на скорости зацепил Mustang.

"У водителя Chevrolet были явные признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти освидетельствование на месте, результат – 0,92 промилле, что почти в 5 раз превышает допустимый уровень. В дальнейшем его госпитализировали", – рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

В столице на бульваре Вернадского водитель такси сбил парня, который сделал ему замечание за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Пострадавший ехал на своем автомобиле и заметил впереди Skoda Fabia, которую буквально водило на дороге в разные стороны. Неравнодушный автолюбитель догнал легковушку, остановил и во время общения с ее водителем почувствовал запах алкоголя.

В какой-то момент таксист сел в автомобиль и на скорости сбил парня, проехав с ним на капоте около 500 метров. Нарушителя удалось остановить совместными усилиями сотрудников службы охраны. Драгер показал у водителя такси 1,47 промилле алкоголя в крови.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

На Киевщине в селе Крюковщина 30 мая произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого несколько человек получили травмы. Авария случилась на улице Балукова.

"Как видим, все произошло из-за водителя, который выезжал со второстепенной дороги и не убедился в безопасности своего маневра", – сообщил один из очевидцев.

Причины и обстоятельства ДТП установят правоохранители.