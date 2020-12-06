В Киеве водитель такси умер за рулем: авто "летело" 40 метров

В Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича, неуправляемое такси выехало на тротуар из-за того, что водитель умер за рулем.

Об этом сообщили в Facebook ВартовіЕспресо. Автомобиль Skoda Fabia двигался по проспекту Шухевича в направлении Северного моста.

Прямо во время движения авто выскочило на бордюрный камень, сбив несколько столбиков ограждения, затем на тротуар и велосипедную дорожку. Неуправляемая машина проехала около 40 метров. Прямо перед заездом на АЗС автомобиль остановился.

Свидетели ДТП, которые подошли к остановившемуся автомобилю, увидели в салоне водителя без сознания.

По предварительной информации, мужчина умер во время движения, из-за чего автомобиль оказался неуправляемым.

Медики скорой, которые прибыли на место, лишь констатировали смерть.

На месте инцидента начали работать патрульные полицейские.

Как сообщалOBOZREVATEL, в субботу, 5 декабря, в районе поселка Смоляниново на Луганщине в ДТП погиб сержант полиции, боец батальона Луганск-1. Еще трое пострадавших были доставлены в больницу.