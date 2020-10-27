В Киеве в третий раз задержали мужчину за заказное убийство: ранее суд его отпускал

Марина Лисничук Криминал 15:35, 27.10.2020 Обновлено: 15:42, 27.10.2020

В Киеве правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого, который находился в розыске за заказное убийство экс-мужа сестры.

Известно, что это уже третье задержание злоумышленника после того, как суд фактически дважды отпускал его. Об этом сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Отмечается, что в 2014 году мужчина с мотива мести "заказал" убийство бывшего мужа своей родной сестры. Кроме этого, он арендовал автомобиль, на котором сопровождал исполнителя к месту совершения преступления, приобрел ему оружие и подделал паспорт.

Aото злоумышленника
Telegram-канал Департамента уголовного розыска НПУ

По данным Департамента, правоохранители дважды задерживали злоумышленника, однако каждый раз суд избирал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Ныне подозреваемый передан в Оболонское УП ГУНП в г. Киеве – инициатору розыска. И теперь в третий раз суд должен избрать ему меру пресечения.

Сообщение правоохранителей
Telegram-канал Департамента уголовного розыска НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские оперативники менее чем за сутки разыскали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве знакомой на улице Закревского в Деснянском районе столицы.

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