В Киеве в третий раз задержали мужчину за заказное убийство: ранее суд его отпускал

В Киеве правоохранители установили местонахождение и задержали подозреваемого, который находился в розыске за заказное убийство экс-мужа сестры.

Известно, что это уже третье задержание злоумышленника после того, как суд фактически дважды отпускал его. Об этом сообщает в Telegram Департамент уголовного розыска Нацполиции.

Отмечается, что в 2014 году мужчина с мотива мести "заказал" убийство бывшего мужа своей родной сестры. Кроме этого, он арендовал автомобиль, на котором сопровождал исполнителя к месту совершения преступления, приобрел ему оружие и подделал паспорт.

По данным Департамента, правоохранители дважды задерживали злоумышленника, однако каждый раз суд избирал ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Ныне подозреваемый передан в Оболонское УП ГУНП в г. Киеве – инициатору розыска. И теперь в третий раз суд должен избрать ему меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевские оперативники менее чем за сутки разыскали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве знакомой на улице Закревского в Деснянском районе столицы.