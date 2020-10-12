В Киеве умер военный, раненный на Донбассе

В Киевском военном госпитале 11 октября умер 26-летний военный из Хмельницкой области Александр Фарина, которого ранили в апреле в зоне боевых действий.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на координатора центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Натальи Дзекар. Военный в госпитале перенес более 20 операций.

По словам Дзекар, Фарина служил в 8 полку спецназа, впоследствии перешел на контрактную службу в 128 отдельную горно-штурмовую бригаду.

Похоронят Фарину в селе Кадиевка Ярмолинецкого района, о времени и дате сообщат позже.

Как писал OBOZREVATEL, в военном госпитале 24 сентября умер 38-летний морской пехотинец ВСУ Константин Оверко. Он получил тяжелое снайперское ранение еще 20 июня.