В Киеве спасатели достали из озера тело женщины

В воскресенье, 13 июня, в Днепровском районе Киева спасатели ГУ ГСЧС достали из озера Тельбин тело утонувшей женщины. Ею оказалась 40-летняя жительницы столицы.

Сообщение о том, что на поверхности озера находится тело утопленника поступило в управление рано утром, в 7:26. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС, на место выехала спасательно-водолазная бригада.

Она обнаружила мертвую женщину в шести метрах от берега. После того как ее вынесли на берег, тело было передано полиции для выяснения обстоятельств смерти.

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