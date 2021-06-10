В Киеве экс-сотрудница украла из госинститута флаконы с опасными вирусами и собиралась продать

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов (г. Киев), по версии прокуратуры, украла из лаборатории флаконы с возбудителями опасной инфекции – болезни Ньюкасла, известной как псевдочума птиц. Образцы вируса женщина якобы планировала продать.

Экс-сотруднице института сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК). Об этом на официальном сайте в четверг, 10 июня, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Ведомство указало, что подозреваемая была ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, и имела доступ к ним.

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В итоге она вынесла из помещения института и присвоила образцы опасного штамма, который провоцирует заразную болезнь животных, что может быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ, отметили в ОГПУ.

"Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, которая предусматривает получение средней пробы для заражения эмбрионов. То есть она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа – заражение чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть материала вновь присваивала", – сообщила пресс-служба.

Вирусы женщина с целью дальнейшего сбыта хранила в холодильнике в своем доме. Флаконы нашли во время обысков.

"Своими действиями бывшая работница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному института биотехнологий и штаммов микроорганизмов", – указали в прокуратуре.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в киевском метрополитене ученые обнаружили большое количество разнообразных бактерий и вирусов. Масштабное исследование микроорганизмов столичной подземки провели специалисты Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.