В Киеве рассматривают апелляцию Медведчука: под судом начались стычки. Все детали

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Под судом собралось несколько десятков сторонников политика.

Сам Медведчук пришел в суд, сообщает "Страна". Его традиционно сопровождают нардеп Илья Кива и другие соратники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В самом суде значительно усилили меры безопастности, а на территории припарковано более 10 автозаков Национальной гвардии. У входа в суд правоохранители проверяют у всех личные вещи.

Под судом замечены представители организации "Патриоты За жизнь" и так называемые титушки.

Впоследствии начались столкновения между сторонниками и противниками Медведчука. У правоохранителей полетели яйца.

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