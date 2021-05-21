В Киеве рассматривают апелляцию Медведчука: под судом начались стычки. Все детали

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Медведчук присутствует на заседании

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Под судом собралось несколько десятков сторонников политика.

Сам Медведчук пришел в суд, сообщает "Страна". Его традиционно сопровождают нардеп Илья Кива и другие соратники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Медведчук пришел в суд
Его сопровождают Кива и другие соратники
Суд рассмотрит апелляцию Медведчука

В самом суде значительно усилили меры безопастности, а на территории припарковано более 10 автозаков Национальной гвардии. У входа в суд правоохранители проверяют у всех личные вещи.

У входа в суд правоохранители проверяют у всех личные вещи
На территории суда усилили меры безопастности
Под суд согнали бойцов Нацгвардии
Также припаркованы более 10 автозаков

Под судом замечены представители организации "Патриоты За жизнь" и так называемые титушки.

Титушки собрались под судом
Титушки собрались под судом
Титушки собрались под судом
Титушки собрались под судом

Впоследствии начались столкновения между сторонниками и противниками Медведчука. У правоохранителей полетели яйца.

У правоохранителей полетели яйца

Прямая трансляция заседания суда

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