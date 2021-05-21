В Киеве рассматривают апелляцию Медведчука: под судом начались стычки. Все детали
В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию по мере пресечения народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Под судом собралось несколько десятков сторонников политика.
Сам Медведчук пришел в суд, сообщает "Страна". Его традиционно сопровождают нардеп Илья Кива и другие соратники (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В самом суде значительно усилили меры безопастности, а на территории припарковано более 10 автозаков Национальной гвардии. У входа в суд правоохранители проверяют у всех личные вещи.
Под судом замечены представители организации "Патриоты За жизнь" и так называемые титушки.
Впоследствии начались столкновения между сторонниками и противниками Медведчука. У правоохранителей полетели яйца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 мая Медведчуку избрали меру пресечения – нардепа отправили под круглосуточный домашний арест.
Его обвиняют в госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).